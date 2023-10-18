Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой

Конфликт необходимо завершить, уверен президент

Президент России Владимир Путин прокомментировал удар по больнице в секторе Газа.

Российский лидер назвал произошедшее трагедией и гуманитарной катастрофой. Он также выразил надежду, что это послужит сигналом к тому, что палестино-израильский конфликт надо заканчивать и сводить дело к переговорам.

"Сотни убитых и сотни раненых в одном месте. Это, конечно катастрофа, тем более в месте гуманитарного характера", - сказал президент (цитата по РИА Новости).

Путин добавил, что после разговора с ближневосточными лидерами у него сложилось впечатление, что никто не хочет продолжения и развития конфликта.

Об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа стало известно вечером 17 октября. Погибли более 600 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. В стране объявлен трехдневный траур.

В Израиле заявили, что к удару по больнице причастна организация "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России – прим. ред.).

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