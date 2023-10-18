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"Путем Зеленского": Пашинян превращает Армению в "Украину-3"

13:15
  • среда
  • 18 октября 2023

"Украиной - 2" можно считать Молдавию

Выступление в Европарламенте премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве расценивают как абсолютно безответственное и провокационное. Особенно это касается части, касающейся России и российско-армянских отношений, приводит оценку высокопоставленного источника издание "Известия".

Пашинян и Зеленский встретились на полях саммита в Гранаде
Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению

Пашинян, выступая 17 октября в Страсбурге, обвинил российских миротворцев в бездействии во время исхода армянского населения из Карабаха. Он также раскритиковал ОДКБ, заявив, что союзники в конфликте вокруг Карабаха, якобы, не только не помогли, но и "призывали к смене власти". В Москве подобные заявления назвали неприемлемыми, подчеркнув, что Пашинян пытается переложить на Россию вину за собственные ошибки.

Как заявил в интервью "Известиям" российский чиновник, Армению пытаются превратить в "Украину - 3", если Молдавию считать "Украиной - 2". Источник подчеркивает, что сам Пашинян семимильными шагами идет по пути украинского президента Владимира Зеленского.

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