"Украиной - 2" можно считать Молдавию

Выступление в Европарламенте премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве расценивают как абсолютно безответственное и провокационное. Особенно это касается части, касающейся России и российско-армянских отношений, приводит оценку высокопоставленного источника издание "Известия".

Пашинян, выступая 17 октября в Страсбурге, обвинил российских миротворцев в бездействии во время исхода армянского населения из Карабаха. Он также раскритиковал ОДКБ, заявив, что союзники в конфликте вокруг Карабаха, якобы, не только не помогли, но и "призывали к смене власти". В Москве подобные заявления назвали неприемлемыми, подчеркнув, что Пашинян пытается переложить на Россию вину за собственные ошибки.

Как заявил в интервью "Известиям" российский чиновник, Армению пытаются превратить в "Украину - 3", если Молдавию считать "Украиной - 2". Источник подчеркивает, что сам Пашинян семимильными шагами идет по пути украинского президента Владимира Зеленского.

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