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Путин объявил о начале регулярного патрулирования ВКС России Черного моря

13:19
  • среда
  • 18 октября 2023

МиГ-31 оборудованы системой "Кинжал"

Президент России Владимир Путин объявил о начале постоянного патрулирования Воздушно-космическими силами (ВКС) России пространства над Черным морем.
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Патрульные самолеты МиГ-31 оборудованы гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал", передает РИА Новости. Путин отметил, что патрулирование воздушного пространства над Черным морем не стоит расценивать как угрозу.

"Мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит", - отметил глава государства.

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