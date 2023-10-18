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Путин: поставка Киеву ракет ATACMS не изменит ситуацию

13:45
  • среда
  • 18 октября 2023

Вашингтон снабдил ВСУ дальнобойными ракетами

Поставка американских ракет ATACMS Вооруженным силам Украины "наносит вред", но не сможет изменить ситуацию в целом. Такое заявление сделал в среду, 18 октября, российский лидер Владимир Путин.
Посол Антонов счел решение США отправить Киеву ATACMS грубейшей ошибкой

Политик отметил, что эти ракеты "представляют угрозу, это само собой разумеется", однако подчеркнул, что "мы, конечно, сможем отражать эти атаки".

Путин заявил, что "это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения", сообщает "Интерфакс".

Ранее осведомленные источники рассказали, что американские власти передали Украине около 20 ракет ATACMS с кассетной боевой частью. При этом одно из условий, поставленных украинцам, заключается в том, что ATACMS не могут быть использованы для ударов по территории России.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уже начали активно применять эти вооружения в зоне СВО, а член Совета Федерации Дмитрий Рогозин рассказал, что украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS по пригороду Бердянска.

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