Результата нет, есть потери

Киевский режим начал давно анонсированное контрнаступление на херсонском направлении. Результата этих действий пока нет, заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, очередное контрнаступление - теперь на херсонском направлении – не просто безрезультатно. Оно приносит только потери, сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Президент России напомнил, что такие же "успехи" были и на запорожском, и на других направлениях. Путин добавил: если Киев все же хочет начать переговорный процесс, то нет нужны никакие театральные жесты. Надо просто отменить закон, запрещающий эти переговоры, приводит слова российского лидера РИА Новости.

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