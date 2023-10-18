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Президент Грузии назвала процедуру импичмента фарсом

13:59
  • среда
  • 18 октября 2023

Грузинский парламент готовится голосовать

Процесс импичмента наносит ущерб всей Грузии. Такое заявление сделала в среду, 18 октября, грузинский президент Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии Зурабишвили отказалась уходить в отставку

Накануне голосования в парламенте по этому вопросу политик заявила, что "этот процесс импичмента является фарсом".

Зурабишвили обратилась к правящей партии "Грузинская мечта", которая инициировала импичмент, с утверждением, что "какими бы не были результаты голосования по импичменту, вы потеряли доверие народа", сообщает "Интерфакс".

Ранее глава грузинского кабмина Ираклий Гарибашвили заявил, что стране удалось продемонстрировать, что никто не стоит выше закона, несмотря на то, что попытка объявить импичмент главе государства Саломе Зурабишвили обречена на провал.

При этом инициаторы импичмента сами признают, что едва ли сумеют собрать при парламентском голосовании необходимый минимум в 100 голосов депутатов.

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