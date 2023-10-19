Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Дела подождут

Овны

Ссора или натянутые отношения с кем-то значимым способны испортить этот, в целом, хороший день. Будьте готовы на время отключить негативные мысли - это поможет!

Тельцы

Вам все ни по чем: Юпитер в вашем знаке готов смягчить любой удар или падение. Но все же не стоит рисковать, особенно на работе, с начальством.

Близнецы

Вы находитесь на самой дальней орбите вселенских неприятностей. Но и вам не помешает внимательность в общении с друзьями – есть риск поссориться.

Раки

На вас может обрушиться критика или гнев родителей, бабушек и дедушек. Ведите себя максимально уважительно, но не давайте себя в обиду. Обозначьте, что с вами так нельзя.

Львы

Идеальный шторм! Сегодня накопившиеся проблемы сойдутся в одной точке. Ситуация непростая, но если взять себя в руки и не спешить, то все получится.

Девы

Увы, это не тот день, когда можно заниматься финансовыми операциями, заключать договоры. Если сегодня у вас взяли в долг - можете распрощаться с этой суммой.

Весы

В вашем знаке происходят удивительные события: завтра, к примеру, в нем сойдутся Солнце, Южный Лунный узел и Меркурий. Медитируйте, придумывайте желания.

Скорпионы

Дела подождут, не гонитесь сегодня ни за какими целями, лучше дайте себе отдых! Спросите у себя, чего вам больше всего сейчас хочется, и выполните это желание.

Стрельцы

Луна в вашем знаке смягчает негатив других планет, так что вы в роли везунчиков. Наслаждайтесь тем, что есть: погодой, едой или тем, что вас никто не трогает.

Козероги

Вам лучше не начинать ничего нового в карьере и бизнесе. Звезды предупреждают, что собеседования пройдут неудачно, а начатые проекты не оправдают себя.

Водолеи

Вы сегодня получите отрицательный ответ от юристов или чиновников, начальства. День не подходит ни для какой серьезной деятельности – ведите себя тихо и незаметно.

Рыбы

Вам рекомендуется внимательно отнестись к финансовым вопросам на работе. Сообщайте начальству о любых проблемах с клиентами или платежами.

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