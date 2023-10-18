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Шойгу заявил об увеличении контингента НАТО в Восточной Европе и странах Балтии

14:17
  • среда
  • 18 октября 2023

Его численность выросла в 2,5 раза

Численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля 2022 года возросла в два с половиной раза и превысила 30 тысяч человек. Об этом в среду, 18 октября, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
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Генерал армии отметил, что более половины из них — военнослужащие США.

При этом на восточном фланге альянса регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией, а на территории Финляндии и Швеции в ближайшей перспективе не исключается размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений, цитирует Шойгу "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что с 1991 года прошло пять волн расширения Североатлантического альянса на восток. Каждый раз в Москве высказывали свои озабоченности, но "каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания, а где бумажка с нашей подписью", отметил политик.

В июне официальный представитель НАТО Оана Лунгеску рассказала, что Североатлантический альянс в два раза нарастил свое военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом. НАТО сформировала боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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