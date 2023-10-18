Россия укрепит западные рубежи из-за поставок Киеву F-16

Украина может получить истребители уже в следующем году

Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки США и их союзниками на Украину вооружений.

Киев ожидает поставки бронетехники, высокоточных ракет и средств противовоздушной обороны, отметил глава Минобороны нашей страны Сергей Шойгу. В 2024 году, как ожидается, Украина получит истребители F-16.

"В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", - заявил министр.

Шойгу добавил, что Вашингтон, в нарушение международных конвенций, включил в пакеты военной помощи Украине кассетные боеприпасы, передает ТАСС.

Ранее на Украине заявили, что хотели бы самостоятельно обучать пилотов на западных истребителях F-16. Однако это сделать непросто, признал советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

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