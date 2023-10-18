Россия продолжает спецоперацию

Утверждения о том, что Россия проиграла на Украине смехотворны. Такое заявление сделал в среду, 18 октября, российский лидер Владимир Путин, комментируя соответствующие высказывания американского коллеги Джо Байдена.

Президент поинтересовался, "если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS", а также предложил Соединенным Штатам забрать все поставленное Украине вооружение.

Байден же в таком случае "пусть садится за блины, приезжает к нам на чаепитие", если действительно Россией "проиграна война", цитирует Путина "Интерфакс".

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что призыв украинского лидера Владимира Зеленского к властям Грузии открыть второй фронт против России в Закавказье является одним из признаков "агонии киевского режима" и попыток втянуть весь мир в глобальный конфликт.

Руководитель запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что на фоне провала украинского контрнаступления военнослужащие ВСУ сменили тактику на запорожском направлении и перешли к локальным атакам и боям. К этому привели, в частности, большие потери среди личного состава украинской армии.

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