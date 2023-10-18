СК задержал зачинщиков массовых драк в Подмосковье

Проверяется законность получения фигурантами гражданства России

Следственный комитет России задержал подростков, которые устраивали массовые драки в Москве и Подмосковье. Это двое несовершеннолетних - уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец из Екатеринбурга, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

Следствие установило, что с сентября по октябрь фигуранты избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Все это они снимали на видео, которое выкладывали в социальные сети.

По словам Ивановой, подростки заранее планировали преступления на территории Москвы и Московской области. Они намеренно провоцировали конфликтные ситуации, после чего нападали на сверстников. Возбуждено дело по статье о хулиганстве. Кроме того, Следователи проверят законность получения фигурантами российского гражданства, передает РИА Новости.

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