Трагедия в Газе, поставки ATACMS, союз с Китаем: главное из пресс-конференции Путина

Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства сейчас находятся на самом высоком уровне за всю историю

В Пекине уже был вечер, когда президент России вернулся с переговоров с лидером Китая. Владимир Путин выходит к журналистам. Итоговую пресс-конференцию решили провести прямо на газоне перед резиденцией Дяоюйтай. Которую российский лидер все эти дни использовал для работы.

То, что было сказано журналистам, моментально разлетается по миру с пометкой "срочно". США перебросили в Средиземное море две авианесущие ударные группы Военно-морских сил. Россия в ответ усиливает охрану своей территории.

Путин: "По моему поручению Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал". Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять Махов".

Это значит, что авианосцы США на всякий случай будут под прицелом. И при этом наши самолеты не покинут зоны над Черным морем.

Путин: "Я предупредил, что это не угроза. Но мы будем осуществлять визуальный контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море".

Ответил президент и на заявление Байдена. О том, что Россия якобы проиграла в конфликте с Украиной.

Путин: "Если Россия проиграла, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут это и все другие вооружения и приезжают к нам на чаепитие".

Киев не добился поставленных целей в контрнаступлении. Поэтому США тайно поставили Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Путин: "Они представляют угрозу, это само собой разумеется. Но кардинально это вообще не изменит ситуацию на линии соприкосновения, просто продлевает агонию Украины. Вот они начали давно ожидаемое наступление на херсонском направлении. Результата нет. Потери есть, а результата нет. Так же было на запорожском и других направлениях".

Если Украина хочет переговоров - сначала нужно отменить запрещающий их декрет.

Путин: "Сейчас они уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении, господин Боррель об этом говорит уже, за это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться".

Президента попросили рассказать, как прошла их личная встреча с лидером Китая Си Цзиньпином и поил ли он Путина чаем.

Путин: "Мы с ним беседовали с глазу на глаз - именно за чашкой чая. Говорили часа полтора, может быть, два. некоторые вопросы совсем конфиденциального характера обсуждали с глазу на глаз. Это была очень продуктивная и содержательная часть разговора".

Перед беседой тет-а-тет переговоры лидеров прошли в составе делегаций. Россия заняла второе место в торговле с Китаем после США, обогнав Германию. Впрочем, круг совместных интересов гораздо шире. Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства сейчас находятся на самом высоком уровне за всю историю.

Путин: "В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем, и сегодня мы это все тоже обсудим – все, в том числе наши двусторонние отношения, прежде всего это. Задача - достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Если посмотреть год к году, мы вчера вечером проанализировали, от сегодняшнего дня год назад 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена. Так что мы и в двустороннем плане двигаемся очень уверенно".

Си Цзиньпин: "С удовлетворением отмечаю, что правительства, министерства и ведомства, а также регионы Китая и России напряженно работают над реализацией достигнутых нами важных договоренностей. Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие. Поддерживается плотное и эффективное стратегическое взаимодействие".

Путин стал главным гостем международного форума "Один пояс, один путь". Сегодня на торжественной церемонии лидеры России и Китая снова плечом к плечу. Через нашу страну проходят экономически выгодные торговые маршруты, которые сейчас встраивают в транспортный каркас Евразии.

Путин: "В европейской части России мы формируем международный коридор "Север - Юг", связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. На всем маршруте – от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса – будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение. Еще один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдет через уральский регион России и Сибирь".

Новые железнодорожные маршруты напрямую соединят российский север с крупными логистическими узлами на юге Евразии, на побережье Индийского и Тихого океанов. Но Россия также предлагает партнерам использовать Северный морской путь. Тем более что навигация по нему со следующего года будет круглогодичной. Главное - чтобы мировой торговле не помешала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

В Пекине Путин прокомментировал ракетный удар по больнице в секторе Газа: "Это ужасное событие. Сотни убитых и сотни раненых - это, конечно, катастрофа. В одном месте, тем более в месте гуманитарного характера. И я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров".

По словам российского президента, основные игроки в регионе не хотят, чтобы конфликт перерос в большую войну на Ближнем Востоке. Противоречия Израиля и палестинцев можно решить только через поиск компромиссов. При этом Россия всегда выступала за создание палестинского государства - самостоятельного и суверенного.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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