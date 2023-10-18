Минздрав Палестины назвал точное число жертв удара по больнице в секторе Газа

Среди сотен тел люди ищут своих родных и близких

Минздрав Палестины привел окончательные данные: в результате взрыва на парковке перед зданием больницы Аль-Ахли в секторе Газа погиб 471 человек. Среди сотен тел, люди ищут своих родных и близких, с которыми потеряли связь.

Взрыв прогремел накануне вечером. Раненые кричат от боли и ужаса, их несут в соседние больницы Газы одного за другим. В основном это старики, женщины и дети. Врачи просто физически не успевали оказывать всем помощь. Раненых перевязывали прямо в коридорах, на полу, потому что ни палат, ни коек не хватало.

Пострадавший от удара Аль Ахли , старейший в Палестине баптистский госпиталь, был переполнен - и не только ранеными. Там находились порядка 5 тысяч беженцев из различных районов Газы. ХАМАС утверждает, что госпиталь атаковала израильская авиация. Удар якобы нанесен управляемой бомбой JDAM производства США. В Тель-Авиве вину возлагают на палестинцев. Мол, трагедия стала результатом неудачного пуска ракеты боевиками "Исламского Джихада" (организация признана террористической и запрещена в России). В качестве доказательств приводят аудиозапись, на которой двое мужчин обсуждают ситуацию. Из разговора следует: стреляли с территории кладбища, которое находится за больницей. И что одна из ракет упала практически сразу после запуска.

Также израильские военные демонстрируют инфографику, согласно которой у палестинских боевых отрядов во время ракетных ударов увеличилось число осечек. Еще показывают видеозапись, сделанную беспилотником и свидетельствующую о том, что удар нанесен якобы маломощной ракетой, стоящей на вооружении "Исламского джихада".

"Никаких структурных повреждений! Стены остались неповрежденными, никаких воронок. Это указывает на то, что на парковку попал не авиационный боеприпас. Размер ущерба, который мы видим здесь, обусловлен боеголовками ракеты "Исламский джихад". Но большая часть топлива ракеты все еще видна из-за короткого полета ракеты, поскольку запуск не удался. По данным нашей разведки, ХАМАС все проверил и понял, что это была ракета "Исламского джихада", которая дала осечку, и решил начать глобальную кампанию в СМИ, чтобы скрыть то, что на самом деле произошло", - заявил Даниэль Хагари, официальный представитель Армии обороны Израиля.

По мусульманским странам прокатилась очередная волна протеста против действий израильской армии. В Берлине неизвестные попытались поджечь синагогу в центре города. Но просто не докинули бутылки с зажигательной смесью до здания. Поэтому ущерба не нанесли.

Несмотря на то, что истинный виновник трагедии в госпитале Аль-Ахли пока неизвестен, в целях безопасности Израиль эвакуировал своих дипломатов из посольств в Египте и Марокко. В израильских диппредставительствах по всему миру объявлен режим повышенной готовности.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"