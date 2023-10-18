Москва требует расследования: главное о ситуации с ударом по больнице в Газе

США в ООН наложили вето на резолюцию Бразилии по конфликту на Ближнем Востоке

Никакого американского разворота над Атлантикой, конечно, не случилось. Байден прилетел в Тель-Авив. Чудовищный удар по больнице в Газе не смог нарушить этого плана. Президент США ведет свою, самую главную для него, войну - за предстоящие выборы. А значит, и за деньги американских евреев - крупнейших спонсоров Демократической партии. Поэтому нужно, несмотря ни на что, демонстрировать безоговорочную поддержку Израиля: крепко обниматься с поклонником Трампа Нетаньяху. И выгораживать Тель-Авив.

"Я глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом в больнице Газе. Но судя по тому, что я видел и о чем доложили мне в Пентагоне, похоже на то, что это дело рук другой команды. А не ваших. Но не все в этом уверены, поэтому нам придется преодолеть многое", - сказал президент США.

Чтобы преодолевать было на что, хотя бы в теории, Байден обещает запросить у Конгресса 100 миллиардов долларов на помощь сразу всем - и еврейскому государству, и Украине и Тайваню. Это тоже пиар-ход. А еще хитрый план - в таком виде проект финансирования, по мысли президента, проще будет утвердить. Плюс должны растаять шансы изоляционистов на пост спикера Палаты представителей.

Биньямина Нетаньяху вся эта многоходовка Белого дома вполне устраивает. Под израильским премьером всерьез шатается кресло, и любая поддержка Вашингтона для него - как спасительная соломинка.

"Цивилизованный мир должен объединиться, чтобы победить ХАМАС. И мы это сделаем, мы удалим эту ужасную угрозу из нашей жизни. Силы цивилизации победят. Ради нас, ради вас, ради мира и безопасности в нашем регионе и во всем мире", = провозгласил израильский премьер.

Впрочем, так называемая "цивилизация" совсем не спешит объединяться вокруг Израиля, признавая преступными действия в отношении мирного населения обеих сторон - как ХАМАСа, так и ЦАХАЛа.

"Конечно, Израиль имеет право защищать себя. И мы осуждаем эти ужасные террористические атаки, но я думаю, что мы должны также осудить атаки на мирное население в Газе. Мы пока не располагаем информацией о том, кто именно нанес удар по больнице в анклаве. Но война должна вестись по международным правилам. А отключение газа и воды гражданским не соответствует этим правилам ведения войны", - заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Разве только Берлин, опасаясь новых упреков за Холокост, послушно поет в унисон с Вашингтоном и Тель-Авивом. В вопросе экспорта вооружений Германия будет отдавать приоритет Израилю, а не Украине, пишут немецкие СМИ. А канцлер Шольц, находясь в Египте, уже даже грозит Ирану: "Я категорически предупреждаю "Хезболлу" и Иран не вмешиваться в этот конфликт. Поступи они так - совершат серьезную ошибку".

Исламский мир, напротив, отбросил, кажется, все разногласия и сплотился. Президент Палестины демонстративно отказал Джо Байдену во встрече. Иордания отменила четырехсторонний саммит по деэскалации. Глава Турции призвал остановить жестокость в секторе Газа. Его поддержали египетский и иракский коллеги. В Ливане назвали атаку на больницу "крупнейшим позором в мировой истории". А в МИДе Ирана добавили: Израиль совершает "геноцид". И должен за это поплатиться.

"Мы ожидаем, что исламские страны, имеющие дипломатические отношения с сионистским режимом, во-первых, немедленно разорвут эти отношения, а, во-вторых, экспорт нефти в Израиль и другие совместные проекты должны быть немедленно заморожены", - указал Хосейн Амирабдоллахян, министр иностранных дел Ирана.

В иранском парламенте настроения еще более кровожадные. Депутаты скандируют: "Смерть Израилю!", "Смерть Америке!".

Едва ли это такой уж пустой популизм. На официальном иранском онлайн-ресурсе, предназначенном для отправки добровольцев на борьбу с еврейским государством, зарегистрировались уже более 3 миллионов человек.

А это - Пакистан. В местном парламенте и вовсе звучат призывы применить против Израиля ядерное оружие.

Неразрешимость - по крайней мере, на данный момент - столь опасного для всего мира конфликта продемонстрировало и очередное голосование в Совбезе ООН. США наложили вето теперь уже на бразильский проект резолюции по ситуации в Газе. Документ призывал отменить израильское предписание палестинцам переместиться с севера на юг сектора. Отклонены были и предложенные Москвой поправки, осуждающие неизбирательные атаки Израиля по мирному населению, блокаду в отношении Газы, а также удар по больнице Аль-Ахли.

"Мы с вами стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов американских коллег. С самого начала, не выступая в принципе против идеи принятия гуманитарной резолюции Совбеза, они на самом деле не были в ней заинтересованы и лишь рассчитывали выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук. Поскольку это в итоге не удалось, им пришлось предстать перед всеми нами, сбросив маски", - заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Позже на срочном заседании, инициированном Москвой и Абу-Даби, Небензя продолжил: Израиль должен немедленно предоставить гуманитарный доступ в сектор Газа и как можно скорее прекратить огонь. Россия инициирует возобновление спецсессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины. Медлить, уверен Небензя, нельзя. Трагедия в больнице Аль-Ахли, унесшая сотни жизней, это печальный итог 11-дневного бездействия международного сообщества.

"Мы об этом предупреждали вас еще в понедельник, когда ряд членов Совета Безопасности, руководствуясь "сугубо гуманитарными", а на самом деле политическими соображениями, не поддержал проект российской резолюции по прекращению огня. Представленный нами проект не содержал политических элементов и оценок, упоминаний той или иной стороны конфликта, которые могли бы затруднить процесс его согласования. Несмотря на это, на глазах международного сообщества СБ ООН, главный орган по поддержанию глобального мира и безопасности, не смог принять решение, которое могло бы предотвратить гуманитарную трагедию в Газе", - подчеркнул дипломат.

Даже постпред Китая - всегда обычно сдержанный в комментариях и оценках - на этот раз не смог скрыть возмущения: "Мы шокированы! Повторяется та же история, что и с российской резолюцией. Она также была посвящена защите гражданского населения, но ее ветировали, объяснив, что нужна пауза, нужно посмотреть, что предложит Бразилия. Потом заседания откладывались и откладывались. И вот сегодня результат таков, что в него просто трудно поверить".

Постпред США объяснила решение Вашингтона тем, что в бразильской гуманитарной резолюции и российских поправках не упоминается право Израиля на самооборону. И вообще - лучше всего, по ее словам, заботу Вашингтона о мирном населении доказывает поездка Байдена в Тель-Авив. Как именно связано одно с другим, Линда Томас-Гринфилд не уточнила. Но в этот самый момент самолет американского президента уже покидал пределы еврейского государства, направляясь в более безопасное место.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"