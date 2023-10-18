Российские танкисты объявили сезон охоты на Abrams

В бронетанковых войсках - ажиотаж

Ажиотаж в среде российских танкистов, дислоцированных под Работино, вызвали новости о поставках натовской бронетехники украинской армии. Они готовятся к охоте на американские Abrams.

Как рассказал РИА Новости командир танкового батальона, кавалер ордена "Мужества" и медали "За отвагу" капитан Самбу Хутаков, когда на каком-либо участке в зоне СВО появляется новый танк противника, все танкисты начинают его выслеживать. Ажиотаж царил в рядах российских военных, когда ВСУ отправляли на передовую "Леопарды" и "Брэдли".

С таким же нетерпением, по словам Хутакова, российские танкисты ждут и появления первых американских танков М1 Abrams. Бойцы готовы встречать их уже сейчас. Как сообщалось, первая партия из 10 машин прибыла на Украину в сентябре.

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