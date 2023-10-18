Россия назвала условие заключения новых договоров по контролю вооружений

И России, и Западу нужна определенная предсказуемость

Заключение новых договоренностей в области контроля над вооружениями между Москвой и западными странами возможно, но только в том случае, если эти государства пересмотрят свою антироссийскую политику. Соответствующее заявление сделал в среду, 18 октября, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат отметил в эфире телеканала "Россия 24", что "и нам, и Западу нужна определенная предсказуемость, определенное не то что доверие, но хотя бы недоверие свести к минимуму".

Однако, по словам Ульянова, заключение новых договоров в данной сфере возможно лишь при условии, что США и страны НАТО пересмотрят "свою политику, в том числе курс на нанесение России так называемого стратегического поражения". Пока "это выглядит как весьма отдаленная перспектива".

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заверил, что в случае своей победы на выборах президента Соединенных Штатов он намерен возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями.

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается уведомлять США об испытаниях стратегического подводного беспилотника "Посейдон" с ядерным реактором, так как это не подпадает под верификационные механизмы.

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