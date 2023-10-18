ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия назвала условие заключения новых договоров по контролю вооружений

15:04
  • среда
  • 18 октября 2023

И России, и Западу нужна определенная предсказуемость

Заключение новых договоренностей в области контроля над вооружениями между Москвой и западными странами возможно, но только в том случае, если эти государства пересмотрят свою антироссийскую политику. Соответствующее заявление сделал в среду, 18 октября, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Дипломат отметил в эфире телеканала "Россия 24", что "и нам, и Западу нужна определенная предсказуемость, определенное не то что доверие, но хотя бы недоверие свести к минимуму".

Однако, по словам Ульянова, заключение новых договоров в данной сфере возможно лишь при условии, что США и страны НАТО пересмотрят "свою политику, в том числе курс на нанесение России так называемого стратегического поражения". Пока "это выглядит как весьма отдаленная перспектива".

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заверил, что в случае своей победы на выборах президента Соединенных Штатов он намерен возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями.

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается уведомлять США об испытаниях стратегического подводного беспилотника "Посейдон" с ядерным реактором, так как это не подпадает под верификационные механизмы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Баллистические ракеты США
Баллистические ракеты США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.