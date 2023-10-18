Голикова оценила дефицит учителей в России

Ведется работа для ликвидации этой нехватки

В России существует нехватка учителей, она составляет почти 11 тысяч специалистов. Об этом в среду, 18 октября, рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Замглавы правительства отметила, что ведется работа для ликвидации этой нехватки, в том числе с помощью программы "Земский учитель". Благодаря предпринимаемым мерам 5 тысяч человек уже привлечены в профессию.

Голикова также заявила, что российские власти продолжают работу по модернизации системы оплаты труда педагогических работников, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский премьер-министр Мишустин предупреждал, что дефицит квалифицированных кадров становится серьезным вызовом для отечественной экономики. Этот вопрос требует особого внимания, указал политик.

Вместе с тем министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что крайне низкий уровень безработицы в России является тормозом для роста экономики, это "серьезный системный вызов".

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