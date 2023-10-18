Юань обогнал евро и стал второй главной валютой в расчетах через SWIFT

Доля доллара продолжает падать

Доля китайской национальной валюты – юаня – в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в прошлом месяце достигла максимальных за всю историю 5,8 процентов. Данные системы проанализировали специалисты информагентства РИА Новости.

Агентство отмечает: по итогам прошлого месяца главной торговой валютой вновь стал доллар, доля которого составила порядка 84 процентов. При этом, по данным аналитиков, доля американской валюты в торговых расчетах через SWIFT продолжает неизменно снижаться уже на протяжении пяти лет – с 2018 года.

На второе место впервые в истории поднялась национальная валюта КНР, доля которой подскочила как минимум на один процентный пункт и составила 5,8 процентов. Евро в этом рейтинге упал на одну позицию: удельный вес второй по значимости резервной валюты в торговых расчетах сократился на один процентный пункт – до 5,4 процентов.

Ранее главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик заявила, что значительный рост торговли России в национальной валюте Китая подрывает влияние американского доллара на глобальную финансовую систему.

19 сентября глава Министерства экономического развития России Максим Решетников подчеркнул, что доля рубля и юаня в торговых расчетах между Москвой и Пекином достигла 90 процентов. Именно экономический потенциал КНР привел к существенному увеличению доли китайской валюты в торговле между Россией и Китаем, пояснил министр.

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