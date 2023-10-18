Глава Рособрнадзора опроверг отмену ВПР

Школьники пишут Всероссийские проверочные работы каждый год

Вопрос об отмене Всероссийских проверочных работ на повестке дня не стоит. Такое заявление сделал в среду, 18 октября, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Музаев встретился с родителями школьников в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".

При этом он допустил, что "могут быть какие-то изменения в подходе", сообщает РИА Новости.

В 2021 году президент России Владимир Путин призвал сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Минпросвещения приняло решение заменить контрольные работы всероссийскими проверочными работами, отметив, что это "универсальный проверенный инструмент" контроля знаний.

Развитие профильного образования для рынка труда стала главной темой стратегической сессии правительства, которую 17 октября провел премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что с прошлого учебного года все старшие классы школ стали профильными.

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