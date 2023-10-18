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Израиль пообещал доказать в Совбезе ООН непричастность к атаке на больницу

16:02
  • среда
  • 18 октября 2023

Жертвами атаки на лечебное учреждение в Газе стали почти 500 человек

Израиль готов представить доказательства своей непричастности к удару по больнице в секторе Газа. Такое заявление сделал в среду, 18 октября, израильский министр иностранных дел
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По словам дипломата, доказательства будут представлены в течение дня в Совете Безопасности ООН.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви, в свою очередь, заявил, что Тель-Авив уже предоставил участникам запланированного на эту среду заседания Совбеза ООН данные, в том числе различные видеоматериалы, доказывающие непричастность страны к удару по больнице в Газе, сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой. Он также выразил надежду, что это послужит сигналом к тому, что палестино-израильский конфликт надо заканчивать и сводить дело к переговорам.

Президент США Джо Байден на встрече с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху заявил, что не считает Израиль виновником удара по больнице в секторе Газа с многочисленными жертвами — "похоже, это было сделано другой командой, не вами".

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