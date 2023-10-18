Минобороны представило свежие данные о потерях ВСУ

На аэродроме Лозовое в Днепропетровской области ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что на купянском направлении за сутки были отражены 13 атак ВСУ.

Потери боевиков на донецком направлении за сутки составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, на краснолиманском - до 60 бойцов и 4 единицы техники, на южнодонецком - до 170 военнослужащих, на запорожском - до 85.

Кроме того, стало известно, что на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины. Также российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в районах Григоровки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.

Уточняется при этом, что ВС России пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Херсонской области.

Также сообщается, что Черноморский флот в центральной части Черного моря уничтожил безэкипажный катер ВСУ.

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