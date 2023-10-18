ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конгресс готовит разрешение Байдену на применение силы против "Хезболлы"

15:50
  • среда
  • 18 октября 2023

Некоторые сенаторы сочли поправки преждевременными

Группа сенаторов в палате представителей Конгресса США готовит законопроект, позволяющий Джо Байдену применять военную силу против разных ближневосточных группировок - в том числе против движения "Хезболла". Инициатива исходит от председателя комитета по иностранным делам палаты, республиканца Майкла Маккола.

Нетаньяху наложил вето на идею "решительного удара" по "Хезболле"
США предостерегли "Хезболлу" от эскалации ситуации в Израиле

Соединенные Штаты должны быть готовы, если ”Хезболла" действительно вмешается в палестино-израильский конфликт. Сейчас у администрации нет разрешения наносить удары по "каким-либо иранским прокси", заявил Маккол изданию Defense News.

В то же время,  член Палаты представителей Грегори Микс, главный демократ в Комитете по иностранным делам, заявил журналистам, что считает законопроект Маккола преждевременным. По его словам, в Белом доме сейчас усердно работают над тем, чтобы сделать строгие предупреждения Ирану и "Хезболле" – так что обострять ситуацию не стоит.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Конгресс США
Конгресс США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.