Конгресс готовит разрешение Байдену на применение силы против "Хезболлы"

Некоторые сенаторы сочли поправки преждевременными

Группа сенаторов в палате представителей Конгресса США готовит законопроект, позволяющий Джо Байдену применять военную силу против разных ближневосточных группировок - в том числе против движения "Хезболла". Инициатива исходит от председателя комитета по иностранным делам палаты, республиканца Майкла Маккола.

Соединенные Штаты должны быть готовы, если ”Хезболла" действительно вмешается в палестино-израильский конфликт. Сейчас у администрации нет разрешения наносить удары по "каким-либо иранским прокси", заявил Маккол изданию Defense News.

В то же время, член Палаты представителей Грегори Микс, главный демократ в Комитете по иностранным делам, заявил журналистам, что считает законопроект Маккола преждевременным. По его словам, в Белом доме сейчас усердно работают над тем, чтобы сделать строгие предупреждения Ирану и "Хезболле" – так что обострять ситуацию не стоит.

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