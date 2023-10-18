Пакистан разрешил прямой импорт российской нефти для местных компаний

Создание компании SPV отложено

Власти Пакистана разрешили местным компаниям заключать прямые контракты с экспортерами нефти из России, передает издание The Express Tribune со ссылкой на источники из кабинета министров исламской республики.

По данным издания, правительство Пакистана приняло такое решение на фоне затянувшегося процесса реализации плана по заключению долгосрочного договора между Москвой и Исламабадом об импорте нефти и нефтепродуктов и создании специальной компании SPV для приобретения российских энергоносителей.

Уточняется, что из-за высоких экономических издержек импорта нефти через эту компанию пакистанские власти приняли решение отложить реализацию этого плана и предложили другой вариант – заключать контракты с российскими экспортерами напрямую.

Ранее глава Минэнерго Пакистана Мухаммад Али заявил, что власти страны планируют закрыть порядка десяти процентов своей потребности в нефтепродуктах за счет поставок из России. Расчеты за российские энергоносители, вероятно, будут производиться в национальных валютах членов БРИКС, уточнил министр.

11 октября российский лидер Владимир Путин указал, что на сегодняшний день топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения. При этом базовым приоритетом правительства в энергетической отрасли по-прежнему останется обеспечение внутреннего рынка, подчеркнул президент.

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