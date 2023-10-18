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Пакистан разрешил прямой импорт российской нефти для местных компаний

16:36
  • среда
  • 18 октября 2023

Создание компании SPV отложено

Власти Пакистана разрешили местным компаниям заключать прямые контракты с экспортерами нефти из России, передает издание The Express Tribune со ссылкой на источники из кабинета министров исламской республики.  

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По данным издания, правительство Пакистана приняло такое решение на фоне затянувшегося процесса реализации плана по заключению долгосрочного договора между Москвой и Исламабадом об импорте нефти и нефтепродуктов и создании специальной компании SPV для приобретения российских энергоносителей.  

Уточняется, что из-за высоких экономических издержек импорта нефти через эту компанию пакистанские власти приняли решение отложить реализацию этого плана и предложили другой вариант – заключать контракты с российскими экспортерами напрямую.

Ранее глава Минэнерго Пакистана Мухаммад Али заявил, что власти страны планируют закрыть порядка десяти процентов своей потребности в нефтепродуктах за счет поставок из России. Расчеты за российские энергоносители, вероятно, будут производиться в национальных валютах членов БРИКС, уточнил министр.    

11 октября российский лидер Владимир Путин указал, что на сегодняшний день топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения. При этом базовым приоритетом правительства в энергетической отрасли по-прежнему останется обеспечение внутреннего рынка, подчеркнул президент.  

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