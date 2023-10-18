Опровержение на ранее опубликованную новость в сетевом издании ТВ Центр – Москва

Сетевое издание ТВ Центр – Москва публикует опровержение в ответ на полученную претензию от Симоньян Маргариты Симоновны, главного редактора телеканала RT о том, что "4 октября 2023 года, в 14 часов 15 минут была размещена статья под заголовком "В Госдуме дали совет Симоньян: "Обсуждайте на кухне вопросы, в которых не разбираетесь", содержащая не соответствующие действительности и порочащие Симоньян М.С. сведения – "предложение устроить термоядерный взрыв над этим регионом".
На самом деле Симоньян М.С. не предлагала устроить термоядерный взрыв над Сибирью, а её высказывание звучало следующим образом: "И вот человек, он инженер-радиоэлектроник, говорит мне: "а знаешь, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного: ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники, вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит".