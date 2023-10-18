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Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры академии ФК "Спартак" в Сокольниках

18:16
  • среда
  • 18 октября 2023

Спортивный комплекс ждет масштабная реконструкция

Настрой боевой. Даже на тренировке. По-другому чемпионат не выиграть, признаются юные спартаковцы. А за их плечами уже не одна победа. И это не удивительно. Представлять легендарный футбольный клуб "Спартак" не просто престижно. Один факт отбора в состав - уже большое достижение для каждого из них. Поэтому даже на тренировке каждый спортсмен стремится оправдать оказанное ему высокое доверие.

Перспективных игроков футбольный клуб "Спартак" отбирает по всей России. В Москву приезжают только лучшие. Нынешние условия позволяют размещать на базе академии около 300 человек. Руководство клуба называет это весьма скромными цифрами для формирования по-настоящему победоносной команды. Поэтому в планах совместно с городом развивать спортивный комплекс клуба.

"Здесь очень футбольное место. Но инфраструктура уже устарела и требует модернизации. Планируется реконструкция манежа, строительство дополнительных полей, строительство нового стадиона, который отвечает всем современным требованиям", - рассказал Олег Малышев, генеральный директор ФК "Спартак".

Футбольную базу в Сокольниках ждет масштабная реконструкция. Это и восстановление старинных объектов, и строительство новых. Об этом сегодня рассказали мэру Москвы Сергею Собянину, который побывал на тренировке юных спартаковцев.

"Руководство клуба с академий решило заняться обновлением всей инфраструктуры. Новые поля сделать, новые стадион, бассейн. Теннисный центр здесь прекрасный рядом, сделали хоккейный центр, а вот футбольный выглядит не очень, хотя, конечно, здесь намоленное место, я думаю, здесь интересно заниматься, так что надеюсь, что после реализации проекта это будет один из лучших футбольных центров нашей страны", - сказал глава города.

Планируется, что после обновления вместимость спортивного комплекса вырастет до полутора тысяч посещений в сутки. После тренировок учащихся футбольной академии и профессионального клуба площадки комплекса будут открыты для всех желающих. 

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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