"Сегодня, завтра и всегда": Байден заявил о готовности США поддерживать Израиль

Вашингтон выступает на стороне Иерусалима для защиты демократических ценностей

Американские власти будут поддерживать Израиль в вопросах обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Об этом в ходе брифинга заявил президент США Джо Байден.

Вашингтон выступает на стороне Иерусалима не только для защиты демократических ценностей, но и для достижения справедливости и поддержания мира на территории Ближнего Востока, указал американский лидер.

"Мы продолжим это делать сегодня, завтра и всегда. Обещаем вам", - заявил Байден, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам президента, поддержание взаимовыгодных отношений между США и Израилем является стратегическим направлением внешней политики Белого дома на данный момент. В связи с этим американские политики будут прикладывать значительные усилия как для предотвращения гибели мирного населения в зоне боевых действий, так и для скорейшего урегулирования палестино-израильского конфликта, заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной члены Совета Безопасности ООН должны предпринять шаги по созданию независимого и суверенного Палестинского государства.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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