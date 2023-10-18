Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Хунки

Он должен понести ответственность за свои преступления

Москва и Минск проработают вопрос об экстрадиции из Канады военного преступника времен Второй мировой войны – эсэсовца Ярослава Хунки. Об этом в ходе выступления на закрытой части совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его словам, факты непосредственного участия Хунки в военных преступлениях против мирного населения советской Украины дают основания требовать его выдачи для привлечения к уголовной ответственности.

"В связи с этим поручаю проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", - заявил Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что политики западных стран, которые способствуют укрывательству этого нацистского преступника, являются "такими же изуверами".

Бывший эсэсовец Ярослав Хунка должен понести ответственность за свои преступления против десятков тысяч граждан СССР, включая детей, женщин и стариков, заключил министр.

22 сентября на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского в Канаду был приглашен 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин представил его как ветерана, "сражавшегося за украинскую независимость против русских". Эсэсовцу устроили громкую овацию, аплодировал, в том числе и Джастин Трюдо.

Позднее выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина". Это объединение участвовало в зверствах в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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