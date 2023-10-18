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Собянин сообщил об учреждении нового почетного знака в сфере промышленности

17:54
  • среда
  • 18 октября 2023

Москва - промышленный центр России

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram об учреждении нового почетного знака в сфере промышленности. При награждении почетным знаком "Заслуженный промышленник города Москвы" также будет вручаться награда в 300 тыс. руб.

"Учредили почетный знак "Заслуженный промышленник города Москвы". Будем его присваивать людям, которые готовят кадры для промышленности, участвуют в создании новых производств и передовых разработок, а также представителям трудовых династий на заводах. Помимо почетного знака столичные промышленники получат награду в 300 тыс. руб", - написал мэр.

Как отметил Собянин, Москва - промышленный центр России, в настоящее время в отрасли трудится каждый десятый работающий житель столицы, это больше 720 тыс. человек.

"Перед ними стоит важная задача - укрепление технологического суверенитета страны. Объемы производства постоянно растут, профессиональные кадры всегда нужны", - указал глава города.

Ранее стало известно, что Мосгордума приняла закон об учреждении в столице новой городской награды – почетного знака "Заслуженный промышленник города Москвы". Наградой предлагается поощрять тех, кто вносит вклад в создание технологического суверенитета, создание новых промышленных площадок, развитие, модернизацию существующих промышленных площадок, а также тех, кто ведет подготовку квалифицированных кадров и участвует в создании новых производств.

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