Украинский лидер принял такое решение под давлением Запада

Действующий президент Украины Владимир Зеленский готов баллотироваться на второй президентский срок, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на комментарии политических аналитиков.

По данным агентства, украинский лидер решился на проведение президентских выборов в 2024 году под давлением США и ЕС. Именно западные политики уверены, что Владимир Зеленский должен не только провести эти выборы, но и участвовать в них в качестве одного из главных претендентов "на киевский престол".

При этом данные социологических опросов показывают: абсолютное большинство граждан Украины (64%) против проведения очередных выборов, а остальные украинцы (34%) уверены, что в условиях непрекращающихся боевых действий на территории страны у государства просто нет денег для организации голосования подобного масштаба. Аналитики отмечают, что на данный момент основными соперниками Зеленского являются мэр Киева Виталий Кличко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин подчеркнул, что Запад будет заинтересован в кандидатуре Владимира Зеленского до тех пор, пока будет продолжаться российско-украинский конфликт. По мнению специалиста, во многом вся политическая карьера украинского лидера зависит от итогов противостояния между Москвой и Киевом.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что решение о проведении президентских выборов на Украине в 2024 году будут принимать в США. На фоне предстоящих выборов в России приоритетной задачей американских партнеров Киева – подтверждение легитимности действующего президента Украины.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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