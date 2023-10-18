Минобороны: силы ПВО перехватили над Крымом две ракеты ВСУ комплекса С-200

В результате происшествия никто не пострадал

Средства противовоздушной обороны перехватили над территорией полуострова Крым две украинские ракеты комплекса С-200, передает пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что инцидент произошел 18 октября около 17:40 по московскому времени.

"Была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, фрагменты перехваченных ракет ВСУ упали в безлюдной местности и взорвались на земле. При этом губернатор Севастополя Владимир Развожаев подчеркнул, что в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью в небе над Курской областью сбиты 18 украинских БПЛА. Всего над российской территорией дежурными средствами ПВО перехвачены 27 летательных аппаратов противника.

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