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Для новых регионов закупят 300 новых автобусов

22:32
  • среда
  • 18 октября 2023

Уже в текущем году этот транспорт выйдет на улицы городов и населенных пунктов

Пять миллиардов рублей дополнительно будет направлено на создание и внедрение высокотехнологичной продукции. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Это позволит профинансировать около 70 важных инициатив - в том числе в станкостроении, транспортной и нефтегазовой промышленности. Премьер отметил, что за последние 4 года на эти цели было выделено поти 50 миллиардов рублей. Средства получили около 300 социально-значимых проектов, которые помогают достичь технологического суверенитета страны.

Также на заседании обсудили вклады россиян по программе долгосрочных сбережений и помощь субъектам. Шла речь и о развитии общественного транспорта в новых регионах

"Сегодня мы направим средства на закупку порядка 300 автобусов малого, среднего и большого класса для Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Уже в текущем году этот транспорт выйдет на улицы городов и населенных пунктов этих регионов, что поможет организовать новые маршруты, укрепить связи между районами, и жители смогут быстрее добираться до работы, учебы, до социальных организаций. Да и сами поездки станут более удобными", - отметил Мишустин.

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