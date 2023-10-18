Дети оптом: в Москве арестовали фигурантов дела о торговле людьми

Следователи разбираются в запутанной истории

За листом белой бумаги и капюшоном прячется москвичка Юлия Логинова, которая до недавнего времени с гордостью называла себя многодетной матерью 15-ти детей, а в одной из статей ее назвали "самой счастливой мамой". Возможно, так и было, пока не выяснилось, что детей она покупала.

Сегодня в Преображенском районном суде ее арестовали на два месяца. Во время зачитывания решения ей стало плохо.

Уютная квартира, опрятные, спокойные дети. Никаких подозрений кадры не вызывают, если только не знать, что сняты они сотрудниками прокуратуры. В семье Юлии Логиновой растут 15 ребят, десять из них – приемные. О героическом материнстве женщины писали газеты. Соседи говорят - семья хорошая. Но благополучие оказалось лишь фасадом, который рухнул, когда один из детей попал в больницу. В анализах ребенка обнаружили противопоказанный ему препарат.

Восьмилетний мальчик рассказал врачам, что мама заставляла его принимать лекарство. Медики обратились в прокуратуру. И тут выяснилось неожиданное.

"Прокурорами установлено, что в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия кровного родства между матерью и детьми подтвержден генетической экспертизой. При регистрации двух детей были представлены заведомо ложные сведения", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемая убедила всех в том, что троих детей выносила суррогатная мать. Еще двоих женщина якобы родила самостоятельно, но за пределами Москвы. Между мальчиком 2018-го и девочкой 2019-го годов рождения разница всего 9 месяцев и два дня. Кто-то скажет: "чудо". В прокуратуре этот факт предлагают квалифицировать как "преступление".

"Возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми, совершенной в отношении несовершеннолетних с заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов", - уточнили в прокуратуре.

Также заведено дело об умышленном причинении вреда здоровью. Вероятно, мальчику целенаправленно давали препарат, после которого его состояние ухудшалось. Не только у него, еще у нескольких детей оформлена инвалидность. В связи с этим из столичного бюджета женщина получала щедрые выплаты.

В уголовном деле фигурирует знакомая обвиняемой, еще одна многодетная мать - 44-летняя руководитель подмосковного приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Есть подозрение, что эта организация, по сути, выступала посредником при продаже новорожденных.

Также задержана одна из так называемых "суррогатных" матерей Логиновой - гражданка Узбекистана, которая продала ей собственных сына и дочь, подписав фальшивые документы. Все задержанные по решению Преображенского районного суда заключены под стражу. Следствию известны имена еще как минимум двух матерей, которые обошлись с младенцами как с живым товаром. Суммы сделок фигурантки уголовного дела пока держат в тайне.

Юлия на допросах хранит молчание, а следователи проверяют происхождение остальных детей, которых "многодетная мать" покупала едва ли не оптом.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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