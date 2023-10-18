Небензя: заложниками блокады Газы стали около тысячи россиян

МИД России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Израиль

Заложниками блокады палестинского анклава – сектора Газа – стали порядка тысячи российских граждан. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

"Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи граждан России и членов их семей", - заявил Небензя, чьи слова приводит информагентство РИА Новости.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что количество российских граждан, погибших в результате атаки палестинского движения ХАМАС, выросло до 16 человек. Еще девять россиян числятся пропавшими без вести.

При этом представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подчеркнул, что боевики ХАМАС во время нападения на израильские населенные пункты захватили в плен не менее 199 человек.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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