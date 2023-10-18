ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Небензя: заложниками блокады Газы стали около тысячи россиян

19:52
  • среда
  • 18 октября 2023

МИД России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Израиль

Заложниками блокады палестинского анклава – сектора Газа – стали порядка тысячи российских граждан. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

ЦАХАЛ за ночь атаковала более 200 военных объектов в Газе
Посол России в Израиле назвал число пропавших без вести россиян

"Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи граждан России и членов их семей", - заявил Небензя, чьи слова приводит информагентство РИА Новости.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что количество российских граждан, погибших в результате атаки палестинского движения ХАМАС, выросло до 16 человек. Еще девять россиян числятся пропавшими без вести.

При этом представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подчеркнул, что боевики ХАМАС во время нападения на израильские населенные пункты захватили в плен не менее 199 человек.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.