Миллер: "Газпром" увеличит поставки газа в Китай до объемов экспорта в Европу

Диверсификация газовой отрасли началась

Трубопроводные поставки природного газа в Китай в ближайшее время могут выйти на новый объем поставок – как минимум на уровень экспорта в страны Западной Европы. Об этом в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер.

"Только трубопроводные поставки в Китай могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", - заявил Миллер, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна стоит на пороге глобальной диверсификации газовой отрасли. Одним из направлений этой трансформации будет разворот экспортных потоков на Азиатско-Тихоокеанский регион.

11 октября российский лидер Владимир Путин указал, что на сегодняшний день топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения. При этом глава государства подчеркнул, что базовым приоритетом властей в энергетической отрасли по-прежнему останется обеспечение внутреннего рынка.

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