ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Миллер: "Газпром" увеличит поставки газа в Китай до объемов экспорта в Европу

20:16
  • среда
  • 18 октября 2023

Диверсификация газовой отрасли началась

Трубопроводные поставки природного газа в Китай в ближайшее время могут выйти на новый объем поставок – как минимум на уровень экспорта в страны Западной Европы. Об этом в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер.  

Путин: мировая экономика переходит к многополярной модели
Новак заявил о глобальной диверсификации газовой отрасли России

"Только трубопроводные поставки в Китай могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", - заявил Миллер, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна стоит на пороге глобальной диверсификации газовой отрасли. Одним из направлений этой трансформации будет разворот экспортных потоков на Азиатско-Тихоокеанский регион.

11 октября российский лидер Владимир Путин указал, что на сегодняшний день топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения. При этом глава государства подчеркнул, что базовым приоритетом властей в энергетической отрасли по-прежнему останется обеспечение внутреннего рынка. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Китайско-российский газопровод
Китайско-российский газопровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.