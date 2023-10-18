Небензя: Россия требует объективного расследования удара по больнице в Газе

В трагедии виновны члены Совета Безопасности ООН

Москва призывает к проведению объективного расследования удара по госпиталю "Аль-Ахли". Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Несмотря на многочисленные предупреждения Москвы, члены СБ ООН так и не начали предпринимать решительных шагов по урегулированию палестино-израильского конфликта, указал дипломат.

"Вот цена промедления членов Совета, многие из которых бездействовали последние 11 дней с момента начала эскалации", - заявил Небензя, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта западные страны должны публично призвать Израиль и Палестину не только к прекращению огня, но и к возобновлению переговорного процесса.

"Мы требуем объективного расследования и наказания виновных", - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой. Эта ситуация послужит сигналом к тому, что конфликт между Израилем и Палестиной необходимо заканчивать и сводить дело к переговорам.

При этом американский лидер Джо Байден заявил, что не считает Израиль виновником удара по больнице в секторе Газа. По его словам, "вероятно, это было сделано другой командой".

Об ударе по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа стало известно вечером 17 октября. Погибли более 600 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. В стране объявлен трехдневный траур.

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