Байден: США выделят $100 млн гумпомощи для Газы и Западного берега Иордана

Деньги пойдут на помощь палестинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома

Американские власти планируют выделить сектору Газа и Западному берегу реки Иордан гуманитарную помощь в размере 100 млн долларов. Об этом в ходе брифинга заявил президент США Джо Байден.

"Сегодня я объявляю о выделении дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу", - заяви Байден, чьи слова приводит РИА Новости.

Президент США подчеркнул, что эти денежные средства пойдут на помощь одному миллиону палестинских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в регионе.

Он также добавил, что Вашингтон продолжает взаимодействовать с международными организациями для оказания своевременной и безвозмездной помощи нуждающимся. По его словам, власти США призвали мировое сообщество не только обеспечить доступ сотрудникам Красного Креста в местные больницы, но и открыть гуманитарные коридоры для перевозки медикаментов и товаров первой необходимости.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что поддержание взаимовыгодных отношений между США и Израилем является стратегическим направлением внешней политики Белого дома. В связи с этим Вашингтон будет прикладывать усилия как для предотвращения гибели мирного населения в зоне боевых действий, так и для скорейшего урегулирования палестино-израильского конфликта.

10 октября президент России Владимир Путин указал, что для мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной члены Совета Безопасности ООН должны предпринять шаги по созданию независимого и суверенного Палестинского государства.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"