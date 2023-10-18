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Израиль потребовал извинений от ООН за создание "военной машины" ХАМАС

22:26
  • среда
  • 18 октября 2023

Члены организации виновны в текущей ситуации в регионе

Иерусалим требует извинений от Всемирной организации, руководство которой десятилетиями позволяло радикальному движению ХАМАС строить "военную машину" в секторе Газа. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Израиля при организации Гилад Эрдан.

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Дипломат обвинил СБ ООН в лицемерии из-за ситуации вокруг госпиталя "Аль-Ахли", расположенного на территории палестинского анклава. По его словам, члены организации на протяжении долгого времени игнорировали террористические атаки ХАМАС по объектам критической и гражданской инфраструктуры Израиля.  

"Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе", - заявил Эрдан, чьи слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что отказ Всемирной организации признать деятельность палестинского движения ХАМАС террористической является одной из причин нынешней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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