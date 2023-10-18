Проблемы в ВСУ будут решены

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил об обновлении руководящего состава Минобороны Украины. Таким образом политик подвел итоги совещания при участии нового главы оборонного ведомства Рустема Умерова.

"Провел совещание с министром обороны. Он представил свою команду, свою программу. Состав министерства обновлен", - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины подчеркнул, что на данном этапе внутренних преобразований уже есть первые шаги по решению проблем, о которых на протяжении долгого времени говорили военнослужащие ВСУ. По его словам, новый состав министерства будет продолжать реализовывать реформы: не только упрощать бюрократические процедуры, но и правильно разграничивать рабочий день офицеров.

Ранее украинские военные призвали президента Украины Владимира Зеленского сменить военный камуфляж на деловой костюм и начать, наконец-то, борьбу с коррупцией в государственных институтах страны.

19 сентября журналисты издания The Guardian сообщили, что западные страны могут отказаться от оказания финансовой и военной помощи ВСУ из-за коррумпированности правительства Украины. При этом один из аналитиков издания подчеркнул, что для продолжения финансирования армии украинский лидер Владимир Зеленский должен доказать США и ЕС свою приверженность демократическим ценностям и начать антикоррупционную кампанию.

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