Китайский технологический гигант строит инфраструктуру для связи поколения 5G

Политики - они как дети малые: за ними присмотр нужен. Чтоб по кривой дорожке не пошли и с плохой компанией не связались. Германия получила новый выговор от Соединённых Штатов: с какой это стати на территории европейской страны, без одобрения американских руководителей, китайский технологический гигант "Хуавей" строит инфраструктуру для связи поколения 5G? Это кто такое допустил?

Администрация Байдена заявила прессе, что инфраструктура, создаваемая "Хуавей" в Германии, делает страну уязвимой для кибератак и кражи данных. Еще Дональд Трамп с присущей ему прямотой указал Ангеле Меркель, что Америка не потерпит каких-то китайцев на территории Германии.

Сегодня пресса цитирует неназванных немецких разведчиков, которые прозрели и поделились своими тревогами: "Полагать, что установка технологий "Хуавей" беспроблемна, - это бесконечная наивность".

Ну, конечно, наивность. И, видимо, расчёт на то, что у публики, как и у политиков, память короче, чем у легендарной рыбки Дори из мультика. Несколько лет назад германская пресса только и обсуждала, как датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности прослушивать телефоны канцлера Ангелы Меркель и тогда ещё министра иностранных дел Франк-Вальтера Штайнмайера.

Даже датское правительство не знало, чем занимаются спецслужбы страны, пока бывший агент АНБ Эдвард Сноуден не опубликовал документы, подтверждавшие: США следили за ведущими политиками Германии, Франции, Норвегии, Нидерландов, Швеции. Если Меркель была ещё более-менее самостоятельной политической фигурой, то Олаф Шольц даже возражать американскому руководству не решается.

Чтобы не было искушений у немцев получать дешёвый российский газ, их и наказали, взорвав трубопроводы. С сетями 5G и китайской компанией "Хуавей" похожая история. Если американцы намекнули, что следить за европейскими лидерами должны только они, никаких китайских телекоммуникаций в Европе быть не должно. Из Вашингтона сами все кабели протянут.

В действительности всё не так, как на самом деле.

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