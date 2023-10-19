Васильев: США на Ближнем Востоке выступили как поджигатели

Визит Байдена в Израиль привел к прямо противоположному процессу

Что привёз Джо Байден на Ближний Восток, кроме обещаний поддержать Израиль? Есть ли опасность разрастания конфликта и вовлечения в него всё большего числа исламских радикальных группировок? А также - может ли ближневосточный кризис вызвать скачок цен на нефть, как уже не раз бывало в прошлом?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Визит Байдена в Израиль на самом деле в условиях ослабления американского влияния как на Израиль, так и на его соседей в арабском мире, привел к прямо противоположному процессу. Вместо того, чтобы погасить пожар, американцы по существу выступили как поджигатели. Как сила, которая еще в большей степени дестабилизировала ситуацию на Ближнем Востоке", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"