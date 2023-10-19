Представлены новые герои спецоперации

Бойцы проявили мужество

Новые данные о примерах мужества и героизма наших военных, участвующих в СВО. Артиллерийский расчёт под командованием гвардии рядового Олега Филиппова оборонял наши позиции во время попытки наступления украинских националистов.

Оценив ситуацию, Олег передал указания наводчику. Наши военнослужащие нанесли удар по позициям ВСУ. Благодаря грамотным действиям расчёта гвардии рядового Олега Филиппова противник потерял два миномётных расчёта и до 20 человек личного состава.

Подразделение под командованием старшего сержанта Эдгара Шихмагомедова, выполняя задачу по взятию стратегически важного населённого пункта, попала под обстрел диверсионной группы противника. Эдгар мгновенно сориентировался и отдал приказ подчинённым вступить в бой. Благодаря мужеству и героизму старшего сержанта Эдгара Шихмагомедова и его сослуживцев атака противника была отражена. Националисты понесли потери.

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