ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало работу связистов в зоне СВО

07:47
  • четверг
  • 19 октября 2023

Их работа не прерывается ни на секунду

Информация о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Кадры работы наших связистов на Купянском направлении опубликовало Министерство обороны.

Они обеспечивают бесперебойную координацию между всеми российскими подразделениями и защиту переговоров от прослушивания противником. Работа связистов не прерывается ни на секунду, задачи они часто выполняют под мощными обстрелами с позиций неонацистов, которые намеренно пытаются выводить из строя узлы связи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Связисты ВС России
Связисты ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.