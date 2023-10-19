Минобороны показало работу связистов в зоне СВО

Их работа не прерывается ни на секунду

Информация о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Кадры работы наших связистов на Купянском направлении опубликовало Министерство обороны.

Они обеспечивают бесперебойную координацию между всеми российскими подразделениями и защиту переговоров от прослушивания противником. Работа связистов не прерывается ни на секунду, задачи они часто выполняют под мощными обстрелами с позиций неонацистов, которые намеренно пытаются выводить из строя узлы связи.

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