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В США прошли многотысячные демонстрации в поддержку Палестины

08:10
  • четверг
  • 19 октября 2023

Толпа протестующих ворвалась в одно из зданий Конгресса

Волна митингов, посвященных палестино-израильскому конфликту, продолжает накрывать страны мира. В США толпа протестующих ворвалась в одно из зданий Конгресса.
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Люди расселись на полу в холле учреждения, выкрикивали антивоенные лозунги, требовали немедленного прекращения огня. Полиция в итоге задержала несколько сотен человек.

Многотысячные демонстрации в поддержку Палестины устроили жители многих крупных городов Соединённых Штатов. В греческих Афинах состоялись сразу два митинга - на произраильском все прошло относительно спокойно, а вот для разгона сторонников ХАМАС полиция применила слезоточивый газ.

Турция присоединилась к объявленному Палестиной трехдневному трауру после взрыва в больнице в Газе, митинги охватили десятки городов. Беспорядки также зафиксированы в Испании, в Берлине второй день не заканчиваются стычки демонстрантов с полицией, на улицах горят мусорные баки. В жестокости обвинили Израиль и сотни людей, собравшихся на митинг в поддержку Газы перед зданием Международного уголовного суда в Гааге.

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Протестующие в здании Капитолия США
Протестующие в здании Капитолия США
Задержание протестующих в Капитолии США
Задержание протестующих в Капитолии США
Протестующие в здании Капитолия США
Протестующие в здании Капитолия США
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