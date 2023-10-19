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Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине

08:20
  • четверг
  • 19 октября 2023

Оно запланировано на 19 октября

Американский лидер Джо Байден планирует выступить с обращением к согражданам по Украине и противостоянию Израиля и ХАМАС. Об этом в среду, 18 октября, рассказали в Белом доме.

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Там уточнили, что обращение планируется на четверг, 19 октября, и начнется в 20:00 (3:00 пятницы мск).

Байден в своем выступлении осветит "нашу реакцию на террористические атаки ХАМАС против Израиля и на (...) боевые действия России против Украины", цитирует заявление Белого дома "Интерфакс".

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков отмечал, что "кризис на Ближнем Востоке точно нанесет мощный удар по поддержке Украины", если в США возьмет верх "антиисламская коалиция", члены которой призывают нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена к нанесению превентивного удара по позициям иранских военных в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что новый виток напряженности между Израилем и Палестиной может отвлечь внимание мировой общественности от украинского кризиса.

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