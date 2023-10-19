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Премьера Эстонии упрекнули в лицемерии из-за реакции на встречу Путина и Орбана

08:38
  • четверг
  • 19 октября 2023

Политики пообщались в Китае

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас продемонстрировала "лицемерие в кубе", критически комментируя встречу российского лидера Владимира Путина и главы правительства Венгрии Виктора Орбана в Китае. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
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Каллас отмечала, что ей было "очень-очень неприятно" видеть фотографии, на которых два политика пожимают друг другу руки.

Сийярто в ответ напомнил, что такой комментарий дала "та самая Кая Каллас, чей муж, как недавно выяснилось, даже после начала войны все еще владел долей в компании, которая поставляла сырье на 30 миллионов евро на российский завод, несмотря на бои", сообщает РИА Новости.

Во время своего рабочего визита в Китай Владимир Путин пообщался с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, который также в это время находился в Пекине. Путин отмечал, что "не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются", в числе таких государств он назвал Венгрию.

При этом Орбан по завершении беседы заявил, что ответ президента России Владимира Путина на вопрос о возможном прекращении огня на Украине нельзя считать обнадеживающим, "мягко говоря".

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