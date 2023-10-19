Лавров: решение израильско-палестинского конфликта – в балансе интересов сторон

Россия готова рассмотреть инициативу Турции

Инициатива Турции по созданию системы стран-гарантов урегулирования израильско-палестинского конфликта достойна рассмотрения. Москва и Анкара контактируют по этому вопросу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Беседуя с журналистами в Пхеньяне, Лавров напомнил о российской позиции: любые подходы должны основываться на балансе интересов сторон. Навязывание чьих-то интересов за счет интересов других недопустимо. Российский министр предположил, что инициатива Анкары продиктована стремлением такой баланс обеспечить – и Москва готова эти предложения рассматривать и обсуждать.

МИД Турции ранее заявил, что Анкара планирует предложить участникам Организации исламского сотрудничества участие в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем. Турция предлагает создать систему стран-гарантов для каждой из сторон. Они должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования, передает ТАСС.

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