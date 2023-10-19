ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: решение израильско-палестинского конфликта – в балансе интересов сторон

08:49
  • четверг
  • 19 октября 2023

Россия готова рассмотреть инициативу Турции

Инициатива Турции по созданию системы стран-гарантов урегулирования израильско-палестинского конфликта достойна рассмотрения. Москва и Анкара контактируют по этому вопросу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: главы МИД СНГ выступают за прекращение огня между Израилем и Палестиной
Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта

Беседуя с журналистами в Пхеньяне, Лавров напомнил о российской позиции: любые подходы должны основываться на балансе интересов сторон. Навязывание чьих-то интересов за счет интересов других недопустимо. Российский министр предположил, что инициатива Анкары продиктована стремлением такой баланс обеспечить – и Москва готова эти предложения рассматривать и обсуждать.

МИД Турции ранее заявил, что Анкара планирует предложить участникам Организации исламского сотрудничества участие в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем. Турция предлагает создать систему стран-гарантов для каждой из сторон. Они должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.