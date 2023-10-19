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Собянин: Строительство трех мостов завершили в Москве с начала года

08:38
  • четверг
  • 19 октября 2023

Разрабатываются еще два проекта

В Москве с начала года завершили строительство трех мостов. Об этом сообщил сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, строительство мостов через Москву-реку и другие водные артерии города является одним из приоритетов столичных властей на ближайшие годы. За последние 12 лет в Москве построили 22 моста.

"Строим сейчас мост через реку Битцу. Ведем работу по устройству плиты пролетного строения (66% – 109 м). Мост в створе ул. Мясищева (12% – 231 м). Мост в створе Берегового проезда. Реконструируем участок от ул. Новозаводская до ул. 3-я Магистральная (5% – 315 м)", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, разрабатываются еще два проекта – мост через Москву-реку вблизи ул. Новозаводская и мост через реку Раменку в створе продления ул. Мосфильмовская.

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