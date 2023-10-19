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МЧС России отправило груз гуманитарной помощи населению сектора Газа

08:39
  • четверг
  • 19 октября 2023

Спецборт вылетел из Подмосковья в Египет

Груз гуманитарной помощи отправило МЧС России населению сектора Газа. Спецборт ведомства вылетел из Подмосковья в Египет.

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Как сообщили в пресс-службе МЧС, груз отправлен в соответствии с указанием президента России и по поручению российского правительства. Его доставит авиация МЧС: спецборт Ил-76 отправился в аэропорт египетского города Эль-Ариш с подмосковного аэродрома Раменское.

Уточняется, что на борту самолета 27 тонн груза: это мука, сахар, рис и макаронные изделия. Египет заявил о готовности доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" 16 октября. Спустя два дня израильские власти согласились пропустить помощь в сектор Газа из Египта, передает ТАСС.

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