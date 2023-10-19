Медведев: конфликт в Израиле и Палестине может перерасти в войну

Ситуация в регионе остается крайне острой

Конфликт в Израиле и Палестине имеет все шансы перерасти в полноценную региональную или даже глобальную войну. Такое мнение высказал в четверг, 19 октября, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в статье для "Известий".

Политик отметил, что Россию "не может не волновать" происходящее на Ближнем Востоке, хотя спецоперация на Украине для Москвы гораздо важнее. Медведев указал на то, что "войны часто имеют близкие причины и развиваются по принципу сообщающихся сосудов".

По мнению Медведева, "при плохом стечении обстоятельств" мир ждет война глобальная, причем уже сейчас многочисленные жертвы и разрушения видны ежедневно. В качестве примера он привел атаку на больницу в Газе, жертвами которой стали сотни мирных жителей.

Ранее духовный лидер и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что массированные атаки Израиля по территории сектора Газа свидетельствуют о разжигании геноцида в отношении мусульман, проживающих на Ближнем Востоке. В итоге силы ХАМАС не смогут сдержать самообладание – "их никто не сможет остановить", предупредил руководитель исламской республики.

При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отмечал, что Вашингтон может преследовать на Ближнем Востоке тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями, но это грозит Соединенным Штатам окончательным разрывом связей с регионом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"