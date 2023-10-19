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Медведев: конфликт в Израиле и Палестине может перерасти в войну

08:56
  • четверг
  • 19 октября 2023

Ситуация в регионе остается крайне острой

Конфликт в Израиле и Палестине имеет все шансы перерасти в полноценную региональную или даже глобальную войну. Такое мнение высказал в четверг, 19 октября, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в статье для "Известий".

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Политик отметил, что Россию "не может не волновать" происходящее на Ближнем Востоке, хотя спецоперация на Украине для Москвы гораздо важнее. Медведев указал на то, что "войны часто имеют близкие причины и развиваются по принципу сообщающихся сосудов".

По мнению Медведева, "при плохом стечении обстоятельств" мир ждет война глобальная, причем уже сейчас многочисленные жертвы и разрушения видны ежедневно. В качестве примера он привел атаку на больницу в Газе, жертвами которой стали сотни мирных жителей.

Ранее духовный лидер и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что массированные атаки Израиля по территории сектора Газа свидетельствуют о разжигании геноцида в отношении мусульман, проживающих на Ближнем Востоке. В итоге силы ХАМАС не смогут сдержать самообладание – "их никто не сможет остановить", предупредил руководитель исламской республики.

При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отмечал, что Вашингтон может преследовать на Ближнем Востоке тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями, но это грозит Соединенным Штатам окончательным разрывом связей с регионом.

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