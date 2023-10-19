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Собянин: Новое производство препаратов для лечения онкологических заболеваний будет создано в Москве

08:46
  • четверг
  • 19 октября 2023

В 2027 году предприятие уже должны ввести в эксплуатацию

Новое производство препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний создадут в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин. Биотехнологический комплекс концерна "Россиум" разместится в Алабушево.

В 2027 году предприятие уже должны ввести в эксплуатацию. Первый выпуск готовой продукции планируется получить не позднее I квартала 2028 года.

Новое производство включили в фармацевтический кластер Москвы, отметил Собянин. Сейчас в него входят 11 компаний, восемь заводов уже работают. Предприятия кластера будут выпускать 128 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, 98 из них в России никогда не производились.
 
Собянин отметил, что таким образом столица закроет потребность в отечественных онкологических препаратах больше чем на 80%. Это позволит ускорить развитие импортозамещения и технологического суверенитета страны.

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